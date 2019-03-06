شركة طيران تقدم رحلات مجانية مقابل شرط بسيط وغريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طرحت شركة طيران امريكية عروضًا ترويجية لرفع مبيعات تذاكرها بشروط غريبة ، وهو حذف العملاء لجميع مشاركاتهم على "إنستغرام"، ونشر صورة ترويجية للشركة، مقابل الحصول على تذكرة سفر مجانية لمدة سنة كاملة.

وأطلقت شركة JetBlue المسابقة التي حملت شعار "الجميع بإمكانهم الطيران"، الأسبوع الماضي وتمتد حتى 8 مارس، واشترطت على المشاركين نشر صورة تحمل شعار الشركة، ونموذج فارغ يجب تعبئته بعبارة اختيارية تبدأ بـ "الجميع بإمكانهم..."، بعد مسح جميع المشاركات على "إنستغرام"، وعدم نشر أي صور أخرى حتى نهاية يوم الجمعة، وفقًا لموقع "ذا هيل".

وتتوفر كافة شروط المسابقة، على الموقع الإلكتروني للشركة، التي انضمت للمتسابقين بحذف جميع منشوراتها السابقة على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، ولم تذكر السبب وراء طرحها هذا الشرط الغريب، الذي قد يكون صعبًا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص، إلا أنها أوضحت أنها ستقدم التذاكر المجانية لـ 3 فائزين محظوظين.