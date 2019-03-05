صفع مغنية على الهواء يثير غضب عارم في جنوب أفريقيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في جنوب أفريقيا عن غضبهم بعد بث حي عبر موقع انستغرام ظهرت فيه مغنية تتعرض للضرب على يد رجل، يُرجح أنه صديقها.

وكانت المغنية بونغيكايل سميلاين، وشهرتها "بايبس وودومو"، تتحدث إلى الجمهور عبر موقع انستغرام من غرفتها، حين أتى صديقها وصفعها عدة مرات.

وعبر وزير الثقافة، ناثي مثيثاوا، عن شعوره "بالفزع"، وطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام.

وقال في تغريدة: "هالنا ما رأينا من الموسيقي مابمبينتشا (صديق المغنية)، إذ ظهر في فيديو وهو يعتدي على المغنية العالمية بايبس وودومو. ونحن لا نكتفي بشجب هذا التصرف، بل نطالب المغنية بإقامة دعوى اتهام ضده".

وذكرت شقيقة المغنية لموقع "ذا جوس" المعني بأخبار الترفيه أن بايبس وودومو، البالغة من العمر 24 عاما، "تعرضت لصدمة نفسية، لكنها بخير وتحتاج لفترة من الراحة".