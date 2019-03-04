ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع أسعار الدولار

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن نزلت في الجلسة السابقة عن حاجز 1300 دولار المهم إلى أدنى مستوياتها منذ 25 يناير، مع تراجع الدولار بفعل تنامي فرص إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الساعة 0557 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1294.05 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أقل مستوى له في أكثر من شهر عند 1289.91 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1296.10 دولار.

ويبدو أن اتفاق التجارة الأميركي الصيني يقترب، ما سيلغي رسوما أميركية على السلع الصينية، حيث تعهدت بكين بإجراء تغييرات هيكلية على اقتصادها والتراجع عن رسوم انتقامية، حسبما أفاد مصدر اُطلع على سير المفاوضات أمس.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي ماركتس في ملبورن "الدولار زاد زيادة كبيرة الأسبوع الماضي ودفع أسعار الذهب للانخفاض، لكننا نرى تراجعا عن ذلك الآن (بفعل احتمالات إبرام اتفاق تجارة)".

وقال "الاقتصاد العالمي مازال يتباطأ وسيكون على البنوك المركزية أن تتدخل لدعم اقتصاداتها، وهو ما يمنح الذهب فرصة للصعود في المدى المتوسط،" مضيفا أن تسوية الحرب التجارة ستدعم تحسنا في توقعات النمو.

وهبط الدولار حوالي 0.1% مقابل العملات الرئيسية.

وارتفع البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1555 دولارا للأوقية.

ويقول المحللون إن تهديد إضراب محتمل في جنوب إفريقيا، المنتج الرئيسي لمعدن الحفز الذاتي، يبقي سعر البلاتين مرتفعا.

وزادت الفضة 0.2% إلى 15.22 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2% أيضا إلى 858.35 دولار للأوقية.