يجني ثروة في 4 أيام بسبب الثلوج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكن شاب من ولاية أيداهو الأمريكية من جمع حوالي 35 ألف دولار، عبر إزالة الثلوج من أمام منازل الجيران، خلال العواصف الثلجية التي ضربت البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويملك ديفيد هولستون (18 عاماً) شركة لإزالة الثلوج في دي ألين بولاية أيداهو، وبناء على نصيحة صديق، حمل تجهيزاته معه خلال زيارته إلى منزل والدته في سياتل للاحتفال بعيد ميلادها. وبمجرد نشر ديفيد لإعلان على الإنترنت، بدأ هاتفه بالرنين، وانهالت عليه الطلبات من أشخاص يرغبون بإزالة الثلوج من أمام منازلهم.

وعلى الرغم من أن ديفيد كان يتقاضى 750 دولاراً عن كل ساعة عمل، إلا أن الزبائن لم يعترضوا على السعر، طالما أن شخصاً آخر سيؤدي هذا العمل الشاق عنهم، ليصل مجموع ما جمعه خلال 4 أيام فقط إلى نحو 35 ألف دولار.