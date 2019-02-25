تعويض سجين 21 مليون دولار بعد سجنه 38 عاما بالخطأ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت إدارة مدينة سيمي فالاي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تسوية مالية ضخمة مع رجل قضى 38 عاما في السجن لجريمة لم يرتكبها.

وأطلقت السلطات سراح السجين كريج كولي، الذي يبلغ من العمر حاليا 71 عاما، عام 2017 بعد حصوله على عفو من قبل الحاكم السابق جيري براون، الذي قال إن دليل الحمض النووي وإعادة التحقيق المضنية لجريمة سيمي فالي المروعة تثبت براءة الرجل- بحسب "سكاي نيوز".

وقالت سلطات المدينة، الواقعة في ولاية كاليفورنيا، أمس، إنها توصلت لاتفاق، سيخفف من الإجراءات القانونية الطويلة والمكلفة وغير الضرورية مع كريج، من خلال دفع 21 مليون دولار، حيث ستدفع المدينة مبلغ 4.9 مليون دولار، بينما يحصل على باقي الأموال من شركة التأمين ومصادر أخرى لم تسمها.

وقال مدير إدارة المدينة، إريك ليفيت، في بيان صادرة عن المدينة "في حين لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوض ما حصل لكريغ، فإن تسوية هذه القضية هو الأمر الصحيح بالنسبة له وللمجتمع".

وكانت المدينة، قد صادقت العام الماضي على تسوية مالية بسيطة بلغت 1.95 مليون دولار، أي حوالي 140 دولار عن كل يوم قضاه كريج في السجن.

وتعتبر هذه التسوية الأكبر التي يدفعها مجلس تعويضات الضحايا للأحكام الخاطئة، غير أن ممثلي الدفاع عن السجين البريء رفضوا هذا الأمر وأصروا على الاستمرار في القضية إلى حين الحصول على تعويض مناسب.