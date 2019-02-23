تأمين خطوط سير سباق طواف الإمارات للدراجات بأبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفذ شرطة أبوظبي خطة مرورية شاملة لتأمين خطوط سير سباق طواف الإمارات للدراجات بأبوظبي والعين ، يومي الإثنين 25 فبراير الجاري بأبوظبي والثلاثاء 26 بالعين ، والذي يعتبر حدثاً رياضياً مهماً في أجندة السباقات العالمية بمشاركة نخبة من الدراجيين العالميين بما يعكس ما وصلت اليه الدولة من تطور في تنظيم الفعاليات وفق أفضل الممارسات .

وأوضح مدير إدارة المراسم والمهام في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد محمود يوسف أن مرحلة السباق بجزيرة أبوظبي يبلغ طولها نحو 184 كيلو متراُ ، و ينطلق من جزيرة ياس في الحادية عشرة والنصف صباحاً ومروراً ببعض الطرق منها، شارع السعديات ، شارع الرحبة ، شارع ميناء خليفة ،شارع الشليلة ، شارع الشهامة أبوظبي ، جسر المطار الجديد.

وأشارإلى أن الدوريات المرورية بأبوظبي ستقوم بتأمين خطوط سير السباق، والإشراف الميداني عليها من بداية انطلاقه ،لافتاً أنه سوف يكون هناك إغلاق جزئي مؤقتاً لحركة السير والمرور على بعض الطرق من بينها طريق أبوظبي دبي ، الى نهاية مرحلة السباق في المنطقة المقابلة لمركز المارينا التجاري بأبوظبي .

من جهة أخرى أكملت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات استعداداتها لخطط تأمين خط سير سباق طواف الأمارات، في مرحلته الثالثة وتبلغ مسافته 178 كم .

وذكر مدير ادارة مرور منطقة العين العقيد أحمد محمد الزيودي أنه من المقرر أن تبدأ المرحله الثالثة من سباق طواف الامارات للدراجات من أمام مباني جامعة الإمارات العربية المتحدة الساعة 12:15 ظهراً وتنتهي على قمة جبل حفيت حوالي الخامسة مساء.

وأوضح الزيودي أن السباق سوف يمر بعدة مناطق من مدينة العين منها منطقة السوق ومنطقة هيلي وناهل وسويحان والروضة باتجاه مبزرة ومنطقة قمة جبل حفيت .

و قال رئيس قسم المراسم والفعاليات بالادارة الرائد راشد محمد الشامسي إنه سيتم إغلاق عدداً من الطرق جزئياً في مدينة العين في فترة السباق .