اعتقال ضابط أمريكي "خطط لهجوم إرهابي" وارتكاب مجزرة جماعية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقل ضابط في قوات حرس السواحل الأمريكي، للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي، حسبما أظهرت وثائق قضائية.

وذكرت " بي بي سي" أن الشرطة عثرت على أسلحة وذخائر، في منزل الضابط "كريستوفر بول هاسون" في ضاحية سيلفر سبيرنغ، بولاية ميريلايند.

وحدد هاسون، الذي يصف نفسه بأنه "قومي أبيض"، قائمة أهداف تتضمن سياسيين ديمقراطيين بارزين، وفقا للمحققين.

وقال إنه استلهم فكره من النرويجي "أندرس بريفيك" الذي ارتكبت مجزرة، أسفرت عن مقتل 77 شخصا، معظمهم شباب، في مخيم صيفي عام 2011.

وقال المحقق روبرت هور في وثائق المحكمة: "كان المتهم ينوي اغتيال مدنيين أبرياء، على نطاق واسع يندر أن نشهده في هذا البلد".