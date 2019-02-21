قطة مصمم الأزياء لاغرفيلد قد ترث 195 مليون دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قد ترث قطة مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد الشهيرة التي يطلق عليها اسم «تشوبيت» 150 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 195 مليون دولار) بعد وفاته، بحسب تقرير اعلامية.

ووفقاً لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، قد يحق للقطة تشوبيت الحصول على ثروة لاغرفيلد بموجب القانون الألماني إذا تم كان قد رشحها «وريثاً».

وكان لاغرفيلد قد قال عن قطته المفضلة في مقابلة أجريت معه في عام 2015: «لديها ثروة خاصة بها، إنها وريثة».

ولطالما عبّر لاغرفيلد عن حبه لتشوبيت، وكان قد صرح عام 2013 أيضاً بأنه مستعد للزواج منها لو كان الأمر قانونياً، وكانت القطة تظهر معه في الكثير من الصور والمناسبات.

وللقطة أيضاً صفحة خاصة على موقع «إنستغرام» يوثق حياتها اليومية والنشاطات التي تقوم بها.

وتوفي مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد، الثلاثاء الماضي عن 85 عاماً، على ما أعلنت دار «شانيل» التي تولى إدارتها الفنية لستة وثلاثين عاماً.