تحذير طبي إلى "ترامب" وهذا وزنه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد تقرير طبي عن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن وزنه قد ازداد بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وإنه بات الآن في مرحلة السمنة، على الرغم من أنه لا يزال "بصحة جيدة جداً بشكل عام".

غير أن وزن الرئيس، البالغ من العمر "72" عاماً، وصل إلى 110.2 كيلوغرام مقارنة بالوزن الذي كان عليه في بداية 2018 وهو 108.4 كيلوغرام. وانتقل مقدار الزيادة في الوزن بمؤشر كتلة جسم ترامب إلى فئة السمنة التي يزيد معها خطر التعرض لأمراض القلب كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وقال شون كونلي طبيب ترامب "بعد الأخذ في الحسبان جميع النتائج المعملية والفحوص وتوصيات المتخصصين، فإن تقريري هو أن الرئيس لا يزال بصحة جيدة جداً بشكل عام".

وكان طبيب ترامب قد نصحه العام الماضي بمحاولة فقدان ما بين 4.5 كيلوغرام و6.8 كيلوغرام من وزنه بتحسين نوعية الطعام الذي يتناوله وممارسة التمرينات.

ويقول مساعدون لترامب إنه كان يفضل الأسماك على اللحوم الحمراء في كثير من الأحيان خلال العام، وإن مصدر الرياضة الرئيسي له هو الغولف.