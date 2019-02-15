منع دخول الشاحنات وطرق بديلة مع إفتتاح" آيدكس"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت شرطة أبوظبي منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة الى العاصمة عبر شارع الخليج العربي من السادسة صباحاً الى السادسة مساء خلال إفتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي "ايدكس" والدفاع البحري "نافدكس" يوم الأحد المقبل.

كما ستغلق بشكل جزئي حركة السير والمرور على شارع الخليج العربي بالإتجاهين من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وتحويل حركة السير والمرور الى الطرق البديلة عبر جسر المقطع وجسر الشيخ زايد .

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد خليفة محمد الخييلي، ان المديرية ستنفذ خطة مرورية شاملة تزامناً مع "ايدكس" تتضمن نشر الدوريات المرورية على كافة الطرق المؤدية الى مركز أبوظبي الدولي للمعارض، وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية و تهدف إلى توفير الانسيابية المرورية، بما يعكس صورة ايجابية للمشاركين في فعاليات أيدكس الذي أصبح أحد أهم معارض الصناعات الدفاعية العالمية .

ودعا الخييلي سائقي المركبات الى الالتزام بقانون السير والمرور وتعليمات عناصر الدوريات المرورية واستخدام الطرق البديلة لافتا الى تواجد الدوريات المرورية على كافة الطرق المؤدية الى الحدث للاشراف ميدانيا على حركة السير والمرور وتوجيه مستخدمي الطرق.