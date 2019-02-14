بابوا غينيا تفقد 300 سيارة فخمة في أعقاب قمة "أبيك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسعى الشرطة في بابوا غينيا الجديدة إلى استعادة ما يقرب من 300 سيارة، كانت أعيرت لمسؤولين خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي استضافته العام الماضي.

وكانت الدولة المضيفة ، التي تعاني من الفقر، استوردت أسطولا فاخرا من السيارات ليستخدمها قادة الدول الزائرة خلال مشاركتهم في القمة.

وقال قائد الشرطة إن 284 سيارة مفقودة. و قد شُكلت وحدة شرطة خاصة للعثور على السيارات في العاصمة بورت مورسبي.

وقال مفتش الشرطة، دنيس كوركوران، "سُلمت 284 سيارة لأفراد لاستخدامها خلال القمة لكنها لم تُعد".

وأضاف إنها "تشمل سيارات من أنوع لاندكروزر وفورد ومازدا وباجيرو ، وقد أكد كوركوران أن الشرطة تمكنت من العثور على بعض السيارات غالية الثمن من نوع مازراتي والتي تقدر قيمتها بأكثر من مئة ألف دولار.