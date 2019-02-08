الخمر المغشوش يقتل 28 هندياً

المصدر: نيودلهي -د ب أ

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، أن 28 شخصاً على الأقل توفوا بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة مصنعة بطريقة غير مشروعة شمالي الهند.

ووردت أنباء عن حالات الوفاة في منطقتين منفصلتين بولايتي "أوتار براديش" و"أوتاراخند" المجاورتين.

وكان الضحايا قد تناولوا الكحول السام وتعمل الشرطة على افتراض بأنه ربما جاء من نفس المصدر.

وذكر مسؤول شرطة أنه وردت أنباء عن 12 حالة وفاة من قريتين مجاورتين في ولاية أوتاراخند.

وحالة ثمانية آخرين على الأقل في القريتين خطيرة.

وقال مسؤول الشرطة، فيدياساجار ميشرا إنه وردت أنباء عن 16 حالة وفاة من عدد من القرى في ولاية أوتار براديش المجاورة، مضيفاً أن عدة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى والبعض في حالة حرجة.

ويتوفى متوسط ألف شخص، معظمهم من القطاعات الأكثر فقراً في الهند سنوياً بعد تناول مشروبات كحولية مصنعة بطريقة غير مشروعة، طبقا للمكتب الوطني للسجلات الجنائية.