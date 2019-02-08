عروس تطلب الطلاق بعد 3 دقائق من زواجها بسبب كلمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بقضية زواج شديدة الغرابة، انتهت بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق.



وذكرة قناة "روسا اليوم" إنه بعد إتمام عقد الزواج بين العروسان خرجت الزوجة من باب المحكمة فتعثرت، ثم سمعت زوجها يقول "غبية" ما جعلها تُصر على الطلاق.



وتزعم تقارير وسائل إعلام محلية بأن القاضي أنهى الزواج على الفور، بعد أن أصرت العروس على فسخ العقد، في أسرع قضية طلاق للعام 2019 .

ووعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن امتعاضهم من الحدث المثير للجدل، حيث لاقت المرأة الكثير من الدعم، لأن الزواج مع عدم وجود الاحترام، يعتبر فاشلا من البداية