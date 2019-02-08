اختفاء قمرين قرب المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» اختفاء قمرين صناعيين صغيرين، بعد مرورهما قرب كوكب المريخ، دون أن يعرف السبب.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية إن القمرين روبوتان بحجم حقيبة السفر، وأطلق عليهما معاً اسم واحد هو ماركو، لكنهما يحملان اسمين منفصلين أيضاً هما «إيف» و«وولي». ووفقا ل «ناسا»، فإن القمرين حلقا عميقاً في الفضاء، بحيث لم تعد قادرة على استعادتهما، كما لا يتوقع العلماء في الوكالة أن يسمعوا أو يتلقوا منهما أي بيانات أو معلومات. وكانت «ناسا» استخدمت القمرين في الاتصالات من أجل هبوط المسبار «إنسايت» على سطح المريخ، ونجحا في بث المعلومات إلى الوكالة على الأرض.