محمد بن زايد: سيظل التعليم بوابتنا للعبور إلى آفاق العالمية

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، جامعة الإمارات والتقى مع إدارة الجامعة وطلابها، مؤكدا أن التعليم سيظل بوابة العبور إلى آفاق العالمية.

وقال سموه، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "زرت اليوم جامعة اﻹمارات.. صرح وطني تعليمي عريق يعود بنا إلى مرحلة التأسيس.. هو تجسيد ﻹرادة زايد الذي آمن بالتعليم..منارة معرفية خرجت قادة ومسؤولين أثروا مسيرة الدولة.. ومازالت ترفد الوطن بكفاءات وطنية.. سيظل التعليم البوابة التي نعبر من خلالها إلى آفاق العالمية".

وأضاف سموه: "لقاءاتنا مع إدارة الجامعة وطلابها وما لمسناه اليوم من رغبة وإرادة في تحقيق الأفضل ..يزيد من ثقتنا بمضي الجامعة في تعزيز موقعها العلمي عالميا بما تملكه من رصيد غني في النجاح والتميز على الصعيدين التعليمي و البحثي..كل التوفيق لطلاب الجامعة وكوادرها."