بالصور.. تعرف على أصغر طائرة تجسس في العالم

تستعد وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتزويد وحداتها البرية بأصغر طائرة تجسس في العالم، حيث يقل وزنها عن 33 جراماً وبطول 6.6 بوصة (16.6 سم).

ونقل موقع "ZDNet" عن وزارة الدفاع الأميركية والشركة المنتجة أن الطائرة الجديدة طائرة من دون طيار (درون) أطلق عليها اسم "Black Hornet PRS" أو "الدبور الأسود"، وهي طائرة قادرة على التحليق لمدة 25 دقيقة متواصلة في المرة الواحدة، لتغطي مساحة 2 كيلومتر، وتبلغ سرعتها 21 كيلومتر في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الطائرة النانونية التقاط صور عالية الدقة وتوفير لقطات فيديو حية، وإرسال البيانات إلى المشغلين على الأرض، الذين يتحكمون فيها بوحدة التحكم أرضية محمولة.

ووفقا لشركة "FLIR" المنتجة للطائرة، يمكن لـ"الدبور الأسود" أن يعمل في درجات حرارة تتراوح من 10-43 درجة مئوية، ويمكن أن يتحمل رياح بسرعة تصل إلى 20 عقدة.

وتخطط وزارة الدفاع الأميركية لتزويد جميع الوحدات البرية بهذه الطائرة، وذلك لمساعدتها في القتال من خلال التجسس على القوات المعادية من السماء.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الدفعة الأولى من الطائرات في طريقها إلى القوات البرية الآن، بعد أن وقعت عقداً بقيمة 39.6 مليون دولار مع شركة "FLIR" الأميركية المتخصصة في تطوير تقنيات التصوير الحراري والمراقبة والتكنولوجيات.