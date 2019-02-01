بعد انزلاق طائرة.. سلطات اليابان تغلق مطارًا بالعاصمة طوكيو

المصدر: طوكيو ـ ا ف ب

انزلقت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية كانت قادمة من نيودلهي على مدرج في مطار ناريتا الجمعة بسبب الثلج، حسبما أكده مسؤولون لوكالة فرانس برس، مما أجبر السلطات على إغلاق أجزاء من المطار الرئيسي في طوكيو لفترة وجيزة.

وقال متحدثون باسم المطار وشركة الخطوط إن 201 من الركاب والطاقم تم إخراجهم من الطائرة وهي من طراز بوينغ 787 دون إصابات تذكر.

وأجبرت الحادثة سلطات المطار على إغلاق أحد المدرجين لساعة في الساعة 7 صباحا بحسب متحدث باسم المطار.

وأكد المتحدث أنه تم إغلاق المدرج ريثما نقلت الطائرة إلى مكان آمن.

ولم يعرف بعد سبب الحادثة إلا أن شبكة إن.إتش.كي العامة قالت إن إحدى عجلات الطائرة قد تكون انزلقت على بقعة من الثلج على المدرج.

وكانت وكالة الأرصاد اليابانية توقعت تساقط ثلوج خفيفة على أجزاء من منطقة كانتو بشرق اليابان، ومنها المنطقة المحيطة بناريتا.

وأظهرت مشاهد التلفزيون بعض بقع الثلج على أرض المطار لكن ليس على مدارج الإقلاع والهبوط.