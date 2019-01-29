حيلة غريبة لإزالة البقع العالقة على الملابس بسهولة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

لجأت سيدة اسكتلندية إلى حيلة بسيطة لإزالة البقع العالقة على الثياب البيضاء باستخدام سائل تعقيم قوارير حليب الأطفال.

واستخدمت السيدة المحلول بعد رؤيتها لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقترح استخدام المنتج في إزالة الأوساخ المستعصية فأضافته للماء الذي استخدمته في تنظيف الملابس.

ويدخل في تركيب سائل التعقيم مواد حالة ومفككة، ومواد مبيضة أيضا مما جعل استخدامه لإزالة البقع على الملابس أمرا مفيدا.

وقام 15 ألف مشترك في فيس بوك بإعادة نشر مقترح السيدة، التي أضافت أنه يجب أن يترك المحلول ساعتين على الملابس قبل غسله بالغسالة.