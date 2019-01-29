طبق " باستا " يتسبب في وفاة طالب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي طالب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عاماً، حتفه، بعد أن تناول طبقاً من الباستا ، ثم ذهب إلى فراشه لينام.

وتوفي الطالب بعد تناوله صحناً من المعكرونة، كان قد أعده قبل 5 أيام وتركه على طاولة المطبخ طيلة هذه المدة في درجة حرارة الغرفة؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وأصيب الشاب ، بالصداع وآلام البطن والغثيان والإرهاق، بعد نصف ساعة من تناوله الطعام؛ مما دفعه للنوم ويفارق الحياة .

وكشف تشريح الجثة عن وفاة الطالب بشكل مفاجئ جراء التسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا تتسبب عادة في حدوث القيء والإسهال والغثيان.

وأرسلت أيضاً عينات من الباستا والصلصة لتحليلها في المختبر، وكانت النتيجة أنها تحتوي على سموم بنسبة كبيرة، وهذه السموم ناجمة عن بكتيريا قاتلة، أدت إلى فشل كبد الطالب.