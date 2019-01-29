عطست فوجدت خاتما فقدته قبل 12 عاما

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة غريبة عثرت امرأة بريطانية على خاتمها الذي أضاعته لمدة 12 عاماً،في مكان "لا يخطر على البال".

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية فقد كانت خبيرة التجميل أبيغيل تومبسون، ، قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها

وخلال تعرضها لـ "نوبة عطس" شديدة ، لاحظت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، خروج شيء من أنفها ليتضح لاحقاً أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.

وكانت تومبسون قد افترضت أن الخاتم تعرض للسرقة بعد شهور قليلة من حصولها عليه، لكنها قالت الآن: "لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي".

من جانبه وحول هذا الأمر، قال جراح التجميل نافين كافالي إن مثل هذا الأمر شائع في الواقع، مشيراً إلى أنه "غير متفاجئ" من الحالة، وأن القصة عادية موضحاً أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف، وفي هذه الحالة فإنه مع العمر يكبر الأنف، لذا أصبحت المساحة داخله أكبر من الخاتم، فخرج عن طريق العطس.