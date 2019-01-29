"الشارقة للتعليم الخاص" تصدر تعميماً بخصوص تقليص عدد ساعات دوام الطلبة اليوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميماً للمدارس الخاصة في الشارقة لتقليص عدد ساعات الدوام الرسمي اليوم، لينتهي الدوام قبل ساعتين من الموعد الرسمي.

وكان هذا نص التعميم..

السادة مديري المدارس الخاصة المحترمين

تحية طيبة وبعد

يطيب لهيئة الشارقة للتعليم الخاص أن تهديكم خالص التحيات وصادق

الأمنيات متمنين لكم الرفعة والتقدم والازدهار..

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ودعما ومساندة لمنتخب الامارات الوطني نفيدكم علما بالموافقة على صرف الطلبة و تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي ليوم الغد الثلاثاء لينتهي الدوام قبل ساعتين من الموعد الرسمي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

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