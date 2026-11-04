رئيس الدولة ووزيرة الاقتصاد الألمانية يبحثان تعزيز التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، كاتارينا رايشه.

ونقلت في بداية اللقاء إلى سموه تحيات رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، ومستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، وتمنياتهما لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.