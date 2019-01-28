باندا يقرر "الحصول على عطلة مفاجئة"!

المصدر: لندن - د ب أ

عثرت الشرطة في أيرلندا الشمالية اليوم، على حيوان باندا أحمر نادر، بعد هروبه من حديقة حيوان بلفاست، وأعادته إليها.

وقالت حديقة الحيوان في تغريدة على تويتر :"يسعدنا أن نعلن العثور على الباندا الأحمر المفقود.. شكرا للجميع لمساعدتهم في البحث!".

وطلبت الشرطة في أيرلندا الشمالية من الجمهور المساعدة في البحث بعد أن قرر الحيوان "الحصول على عطلة مفاجئة" من حديقة الحيوان أمس.

وحذرت شرطة أيرلندا الشمالية الجمهور من الاقتراب من الباندا الليلي ،والذي يزيد حجمه قليلا على حجم قط أليف، لأنه "على الرغم من أن هذا الحيوان ليس عدوانيا بطبيعته ، فإنه قد يدافع عن نفسه حال محاصرته".

وتضم حديقة حيوان بلفاست ما لا يقل عن أربعة من حيوانات الباندا حمراء اللون. وكانت قد أعلنت عن ولادة اثنين من صغار الباندا في نوفمبر.

وتعيش حيوانات الباندا الحمراء المهددة بالانقراض بشكل رئيسي في البرية في سفوح جبال الهيمالايا، وتعرف أيضا باسم حيوانات الباندا الصغرى.

ومثل الباندا العملاقة الكبيرة الحجم ذات اللون الأبيض في الأسود ، فإن الغذاء الرئيسي للباندا الحمراء هو الخيزران.

وقالت حديقة الحيوان في وقت سابق إن عدد حيوانات الباندا الحمراء في البرية انخفض بسرعة بسبب غياب البيئة الطبيعية، والصيد غير القانوني للحصول على فرائها ، ما جعلها تواجه خطر الانقراض بشكل كبير.

وتشير تقديرات الصندوق العالمي للحياة البرية ،ومقره واشنطن، إلى أن عدد حيوانات الباندا الحمراء المتبقية في البرية يقل عن 10 آلاف حيوان.