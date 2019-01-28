دراسة: فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت دراسة اعدتها جامعة سانت لويس ميزوري الأمريكية، أن للشاي الأسود الصيني قدرةٌ على تفكيك الخلايا السرطانية، والوقاية من سرطان الثدي.

كما أكدت الدراسة أن خلاصة الشاي لديها فاعلية على ستة أنواع مختلفة من خلايا سرطان الثدي.

ومن خلال التجارب المخبرية، اكتشف العلماء أن للشاي الأسود خواص قادرةً على إيقاف نمو الخلايا تلك وتدمير الحمض النووي لها.

وجاءت نتائج تلك الدراسة بعد تحليل معدل الإصابة والوفاة بسبب سرطان الثدي في الصين، حيث لاحظ الباحثون أن المناطق التي تتميز باستهلاك عال للشاي الصيني الأسود، تتميز بانخفاض معدل الإصابة لديهم