سرقة مليون دولار من حقيبة الرئيس موغابي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



كشف تقرير لصحيفة «هيرالد» الحكومية التي تصدر في زيمبابوي، أن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي تعرض في العام 2016 لسرقة حقيبة بها مليون دولار.



وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع عندما كان موغابي في الحكم عام 2016 حيث أخذ المال معه في حقيبة إلى منزله الريفي في زفيمبا حيث اختفت الحقيبة ولم تظهر حتى الآن.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الشبهات تحوم حول القائمين على تنظيف المنزل.

جدير بالذكر أن موغابي (94 عاماً) تولى الرئاسة لمدة 37 عاماً، ثم تنحى عام 2017. ويشهد فيه اقتصاد زيمبابوي ارتفاع في بعض أسعار المواد الغذائية. ولا تزال المحكمة مستمرة في بحث قضية السرقة.