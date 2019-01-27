"واتس اب" في خطر بعد إعلان الدمج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أبدى عدد من خبراء التقنية قلقهم على مستقبل تطبيق التراسل الفوري "واتس اب"، بعدما أعلن مؤسس فيس بوك مارك زوكيربيرغ اعتزام شركته دمج خدمات التراسل في واتساب وفيس بوك وإنستغرام..

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، سيتمكن مستخدم "ماسنجر" أو "إنستغرام" من إرسال محادثة مشفرة من شخص إلى آخر لديه حساب "واتس اب" فقط.

وتشير التوقعات أن الانتهاء من عملية دمج خدمات الرسائل ستكون بحلول نهاية العام الجاري 2019 و بداية عام 2020 المقبل.

وتأتي خطوة زوكربيرغ لدمج التطبيقات ضمن محاولاته للسيطرة على أعمال "فيس بوك"، بعد فضائح لاحقته خلال العامين الماضيين، حول انتهاك خصوصية مستخدميه والسماح بالتدخل في الانتخابات الأميركية والسماح بنشر الأخبار الكاذبة، والتي أدت إلى تباطؤ نمو "فيس بوك" الاقتصادي.