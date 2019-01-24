بالفيديو.. أم تطلق "الشبشب" على ابنتها وتصيبها من على بعد 30 متراً

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

أطلقت أم غاضبة، في المكسيك، "الشبشب" على ابنتها المراهقة التي هربت جريا من المنزل بعد خلاف عائلي حصل بينهما.

ولحقت الأم ابنتها إلى الشارع، إلا أن الفتاة أخذت تجري بسرعة هربا من أمها.

فقامت الأم بمسك "الشبشب"، محددة هدفها بدقة، ومن ثم قذفته باتجاه ابنتها التي كانت على بعد أكثر من 30 مترا منها، مصيبة إياها بين كتفيها ما جعلها تقع أرضا.

ويظهر في الفيديو، الذي نشره موقع صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، "شبشب" الأم يطير بسرعة وبشكل مباشر كالسهم تجاه الابنة قبل أن يصيبها بين كتفيها ويطرحها أرضا.

ولم تجد الفتاة نفسها سوى أنها وقعت على الأرض بينما أخذت أمها تضحك بشدة عليها.

وتم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث حصد أكثر من 1.3 مليون مشاهدة و60000 إعجاب.

وقال العديد من المشاهدين، عبر الإنترنت، إن الأم تصنف من الطراز العالمي في فن الإصابة بـ "الشبشب"، والذي تفيد تقارير بأنها الطريقة الشائعة للأمهات المكسيكيات لمعاقبة بناتهن العاصيات.

كما علق أحد المتابعين على الفيديو قائلا: "كل احترامي وإعجابي بتلك السيدة! يجب أن تكون رياضية أولمبية!"