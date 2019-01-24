الأمير ويليام يتعرض لموقف محرج بسبب حذائه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرض دوق كامبريدج الأمير ويليام ، لموقف محرج أثناء حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا.

والتقطت عدسات الكاميرات صور اً للأمير خلال مشاركته في المنتدى للنقاش حول الحفاظ على الحياة البرية والحفاظ والعالم الطبيعي، كشفت عن وجود ثقب في حذائه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، فانهالت التعليقات الطريفة على الواقعة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ملاحظة ثقب في أحذية أفراد العائلة الملكية، حيث تم رصد ثقف في حذاء الأمير هاري شقيق الأمير ويليام، خلال حضوره حفل زفاف أحد أصدقائه.