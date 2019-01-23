بائع شاورما يقطع جثة ابنته بسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ارتكب بائع شاورما تركي جريمة بشعة وقتل ابنته خنقاً، واحتفظ بجثتها في ثلاجة ليقطّعها بعد ذلك إلى أجزاء ويدفنها في مناطق متفرقة في إحدى الغابات.

وألقت الشّرطة التركية في مدينة أدرنه (شمال غربي تركيا) القبض على بائع الشّاورما، بعد العثور على بعض أجزاء جثة الفتاة في الغابة، خلال أحد الأيام، لتعثر في اليوم التالي على أجزاء أخرى منها

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وأفاد الطّب الشّرعي بأنّ جثة الفتاة قطّعت بطريقة محترفة، وعلى الفور استدعت الشّرطة والدها ووالدتها، ليقرّ الأب بأنّه هو من قتل ابنته وقطّع جثتها ودفن أجزاءها بعد شجار معها بسبب بعض تصرفاتها.

وذكر الأب القاتل في إفادته للشّرطة بأنّ ابنته تشاجرت مع أمها ومعه قبل شهر، بسبب اعتراضهما على بعض تصرفاتها، فخنقها وهي نائمة، ووضع جثتها في الثلاجة، وجمّدها، وقطّعها إلى أجزاء، حيث كان يأخذ كل يوم جزءاً منها لدفنه في الغابة، وبعد تخلّصه من جميع الأجزاء، باع الثّلاجة إلى تاجر أجهزة مستعملة. وبعد انتهاء التحقيقات مع الوالدين قرّرت محكمة تركية توقيفهما.