علاج غير متوقع للكحة والسعال!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجدت دراسة حديثة أنّ تناول الشوكولا خلال التعرض للكحة والسعال يقلل من أعراض الكحة، حيث يُعد تناول قطعة من شوكولاتة الحليب عند تعرضك للسعال أفضل من الأدوية التقليدية.

ووفقاً للبروفسور آلين موريس، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة "هال" فإنّه يؤكد أنّ الشوكولا يهدئ السعال. أمّا بالنسبة الى الدراسة فأُجريت على 163 شخصاً، وكشفت أنّ المرضى الذين يتناولون الشوكولا شهدوا تحسناً كبيراً خلال يومين من الإصابة بالسعال.

ووجد الباحثون في كلية "إمبريال كوليدج" في لندن أن "الثيوبرومين"، وهو أحد العناصر الموجودة بالكاكاو، أفضل في كبح الحافز للسعال من "الكودايين" وهو المكون الذي يستخدم عادة في أدوية السعال.