"الأبناء مسؤولية الأم أم الأب" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "لكل منهما دوره"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

تصدر وسم #الأولاد_مسؤولية_الأم_أو_الأب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شارك آلاف المغردون الوسم معبيرين عن آرائهم بهذا الخصوص. واجتمع غالبيتهم على أنها مسؤولية مشتركة بين الاثنين فلكل منهما دوره، فهم يحتاجون إلى حزم الأب وعطف واهتمام الأم.

وبعض المغردين وجدوا أن المسؤولية تقع في المقام الأول على الأم، بينما يأتي الأب في المرتبة الثانية. فقال أحد المغردين: "الام في المقام الاول والاب بالمركز الثاني بحيث ان الام تكون ملازمتهم دائماً".

وقالت مغردة أخرى: "مسؤلية مشتركة ولكن الأم تتحمل الجزء الأكبر كونها تحتك بأبنائها اكثر من الأب الذي يسعى لطلب الرزق وتوفير العيشة الكريمة لهم".

فيما وجد غالبية المغردين أن المسؤولية هي مسؤولية مشتركة ومتساوية بين الأب والأم على حد سواء، فقال أحدهم: "لكل منهم له دور... المسؤولية مشتركة بينهما..".

وقال آخر: "الاثنين على حد سواء الأم والأب".

وأضاف بعض المغردون أن مسؤولية الأبناء تقع أيضا على عاتق المدرسة والمجتمع إضافة إلى دور الأب والأم، فقالت إحدى المغردات: "المسؤولية مشتركة بين الأب والأم كما أنها مسؤولية المدرسة والمجتمع".

كما قال بعض المغردون إن الأب والأم لكل منهما دور مختلف في حياة أبنائهم، فقال مغرد: "الاب يوجه وينصح الابناء لانه القدوة بالنسبه لهم، والام تحفز الابناء وتشجعهم على الاقتداء بالأب وتربيهم على الاخلاق الفاضلة".

وقالت أخرى: "المسؤلية للأب .. والإهتمام للأم .. وكلاهما مكملين لبعضهما.. الأم تعظم مسؤلية الأب للأبناء والأب يعظم إهتمام الأم للأبناء.. لكي يعم الفرح والسرور لدى العائلة الكريمة ..".

وأوضحت مغردة أن دور الأم يكون أكبر عندما يكون أطفالها صغارا، بينما يكبر دور الأب حينما يصبحون كبارا، فقالت: "كلاهما مسؤول الام تكون اقرب لأبنائها وهم صغار ولكن إذاكبر الأبناء والبنات هنا يكون دور الأب أهم لأن الأب له هيبه فيذعن الأبناء لكلامه."

من جانبهم انتقد مغردون هذا الوسم، مشيرين بطريقة ساخرة إلى أن هذا السؤاتل لا يتناسب مع هذا الزمن الذي لك يعد فيه للأهل دور في تربية أبنائهم، مشيرين أن غالبية العائلات يعتمدون اليوم في تربية أبنائهم على العاملات في المنزل. فقال أحد المغردين: "وقت هذا الهاشتاق مضى منذ سنوات، الحاصل الآن صرت اشوف اغلبالعوائل يعتمدون على الشغالة في كل شيء يخص هذا الطفل المسكين، والقادم اجمل وكل جيل اسوء من اللي قبله .."