البطاطا تعاني من "الاكتئاب الشديد"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية في مدينة شينزين، أن معظم أنواع البطاطا في العالم تعاني من الاكتئاب الشديد، إلا أنه نوع مختلف من تلك التي تصيب البشر.

ويؤثر الاكتئاب سلبا على البطاطا وينعكس على جودة ونوع المحصول وغزارته، ويعود ذلك إلى التركيبة الوراثية الضعيفة نتيجة التكاثر المفرط مع الأصناف المقربة وهي حالة تسمى "اكتئاب التوالد".

وأرجع الفريق الحالة إلى الطفرات الضارة التي تشكل السبب الرئيس لهذا الاكتئاب.

وقال تشون تشاي زانغ ، الذي قاد الدراسة: "الطفرات الضارة هي اختلافات وراثية ستسبب تأثيرات ضارة على بقاء الكائنات الحية ونموها وخصوبتها".

في حين أن البشر لديهم مجموعتان من الكروموسومات، فإن البطاطا لها أربعة، وهذا يعني أن تركيبتها الجينية أكثر تنوعا مما يجعلها صعبة التكاثر.

وللتغلب على هذه المشكلة ، يتم إنشاء معظم البطاطا عن طريق زراعة قطع من نفس درنة البطاطا لإنتاج مستنسخات على وجه فعال.