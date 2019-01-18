"الشوكولاته".. علاج غريب وفعال لمعالجة السعال

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نلجأ عادة لشراب السعال للتخفيف من الأعراض، إلا أن رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال والعضو المؤسس للجمعية الدولية لدراسة السعال البروفيسور آلين موريس، قال إن الشوكولاتة أفضل بالنسبة للسعال ومشاكل الجهاز التنفسي من الدواء العادي، حيث يتمتع الكاكاو بخصائص تجعل منه حلا سحريا في معالجة السعال.

حيث كشفت دراسة أن 163 شخصا من المرضى الذين تناولوا دواءً تدخل الشوكولاته في مكوناته شهدوا تحسنات كبيرة في غضون يومين.

وهذه ليست الدراسة الأولى التي تقترح أن الشوكولاته يمكن أن تهدئ السعال، حيث وجد باحثون في كلية إمبريال كوليدج في لندن أن الثيوبرومين، وهو مادة الكلويد في الكاكاو، أفضل في كبح الحافز للسعال من الكوديين وهو المكون الذي يستخدم في كثير من الأحيان في أدوية السعال.

وطبقاً للبروفيسور آلين موريس ، فإن الأمر يعود إلى "خصائص الترطيب" للشوكولاته، بالإضافة لعوامل أخرى كلزوجة قوامها مما يسمح بتشكل طبقة على النهايات العصبية للحلق ، مما يثبط الرغبة في السعال.