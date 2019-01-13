تحذير من الإفراط في تناول الملح وهذه مخاطره

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت خبيرة تغذية ألمانية من الإفراط في تناول الملح لما يشكله من خطر جسيم على الصحة، حيث إنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يمهد الطريق للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافت شتيفاني ريب أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم الناجم عن الإفراط في تناول الملح يقترن دائماً بفقدان الكالسيوم بشكل متزايد، ما يتسبب في الإصابة بضمور وهشاشة العظام.

كما أن الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى تقليص بكتيريا حمض اللبنيك في الأمعاء، والتي تعد مفيدة لفلورا الأمعاء.

ولتجنب هذه المخاطر لا يجوز للأصحاء تناول الملح بكمية تزيد عن 5 غرامات يومياً، وذلك وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.