عقوبة مروعة في المكسيك لسارق البنزين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرض شخص يشتبه في إقدامه على سرقة محطة وقود ببلدة مكسيكية، لعقوبة قاسية على أيدي مجموعة من الحراس.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن الشخص الذي يشتبه في سرقته لخزان البنزين تعرض للكي على ظهره بآلة حديدية ساخنة.

وظهر المشتبه فيه في مقطع مصور وهو مغطى الوجه ومصفد اليدين، وقام الحراس بكيه، وطبعوا على ظهره عبارة باللغة الإسبانية، تعني «لأنك فأر».

وتعاني المكسيك نقصاً في البنزين منذ ديسمبر الماضي؛ بسبب جرائم سرقة الوقود من المصافي والخزانات.

وتقوم عصابات منظمة في المكسيك بسرقة المحروقات، وتعيد الاتّجار بها بشكل سري، وسط تحذيرات من أزمة مواصلات إذا استمرت المشكلة.