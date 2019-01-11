الشرطة تطلب عينة من الحمض النووي لكريستيانو رونالدو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت شرطة لاس فيغاس مذكرة للحصول على عينة من الحمض النووي من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن التحقيق في مزاعم الاغتصاب التي وجهت ضد مهاجم فريق يوفنتوس.

وقال محامي رونالدو (33 عاما)، بيتر كريستنسين لبي بي سي إن "هذا الطلب يعتبر أمراً متوقعاً".

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن "المذكرة أرسلت مؤخراً إلى نظام المحاكم في إيطاليا".

وينفي رونالدو الاعتداء على كاثرين مايورغا في أحد فنادق لاس فيغاس في عام 2009.

وقال محامي نجم الكرة في بيان إن رونالدو يؤكد أن ما حدث منذ أعوام كان بالتراضي لذا ليس من المستغرب أن يكون الحمض النووي موجوداً.