إضراب في مطار برلين يلغي 55 رحلة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت متحدثة باسم مطارات برلين إن إضرابا استمر أربع ساعات لعمال الأمن في مطاري تيجل وشونفيلد في برلين، في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، أدى إلى إلغاء نحو 55 رحلة طيران وتعطيل رحلات أخرى.

ودعت نقابة العمال الألمانية “فيردي” عمال الأمن في المطارين إلى أن يبدأ الإضراب الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي للضغط على الإدارة في محادثات بشأن الأجور من المقرر أن تُستأنف في 23 كانون الثاني.

وقال أندرياس سبلانيمان المتحدث باسم فيردي إن النقابة طالبت بزيادة الأجور من مستواها الراهن البالغ 17.12 يورو (19.59 دولار أمريكي) في بعض المناطق إلى المستوى السائد في ألمانيا على نطاق واسع وهو 20 يورو (22.88 دولار) في الساعة.