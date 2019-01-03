النائب العام السعودي يعلن انعقاد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي

المصدر: الرياض-د ب أ

أعلن النائب العام السعودي انعقاد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية، وذلك في المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الخميس.

ووفقا لبيان صدر عن النائب العام، وأوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الجلسة شملت 11 متهما، بحضور محاميهم. وأضاف أن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة "طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

ولفت إلى أنه بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها. وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وجدد البيان التأكيد على إرسال المزيد من المذكرات إلى النيابة العامة التركية لطلب ما لديها من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، إلا أنه لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه.