شاهد بالفيديو..احتراق ملكة جمال خلال حفل تتويجها باللقب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كادت فرحة ملكة جمال إفريقيا لعام 2018، وهي من الكونغو، أن تتحول إلى مأساة حقيقية، عقب اشتعال النيران في شعرها أثناء حفل تتويجها باللقب.

ومع إطلاق الألعاب النارية خلال الحفل النهائي الذي توجت فيه الفائزة باللقب، دوركاس كاسيندي، لمست إحدى الشرارات النارية شعرها، ما أدى إلى اشتعاله على الفور.

وسببت الحادثة الرهيبة ذعراً وصراخاً شديدين بين الحضور والمشاركات في المسابقة، في حين تدخل فريق الطوارئ للسيطرة على الموقف وإنقاذ كاسيندي من النيران.

ولحسن الحظ، تمكن الفريق من إطفاء الحريق في الوقت المناسب، وأكدت مصادر إعلامية أن المتسابقة لم تصب بأي أذى، في حين نشرت هي لاحقاً مقطع فيديو عبر «تويتر»، أكدت من خلاله أنها بخير وبصحة جيد