الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

المصدر: واشنطن - رويترز

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر اليوم، بفعل مخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق جزئي للحكومة الأميركية مما عزز العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين للإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1273.71 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن إلى 1274.68 دولار في المعاملات المبكرة وهو أعلى مستوى منذ 20 يونيو.

وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1277.6 دولار للأوقية.

وقال يويتشي إيكميزو مدير فرع طوكيو في بنك آي.سي.بي.سي ستاندرد إن القلق يساور المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي العالمي ولذا يقبلون على الأصول الآمنة مثل الذهب مضيفا أن موجة البيع الحادة في أسواق الأسهم دفعت المعدن النفيس للارتفاع أيضا.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.9% إلى 14.86 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 787.49 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1244.60 دولار للأوقية.