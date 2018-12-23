شرطة دبي تكشف لربة منزل تعرض منزها للسرقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تواصلت فِرق العمل الأمني بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي مع ربة بيت هندية لإبلاغها عن تعرض منزلها للسرقة والقبض على الجُناة وإعادة مسروقات ذهبية بلغت قيمتها 13 ألف درهم، والمثير أنها لم تكتشف ذلك رغم أنها تقضي جلّ وقتها في المنزل.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، حسب منهجيات قسم مباحث متابعة الأموال المسروقة، تم الاشتباه بسيدتين من جنسية دولة آسيوية وبحوزتهما مصوغات ذهبية مستعلمة تشتمل على أسوار وخواتم وقلائد وسلاسل تُقدر قيمتها بـ13 ألف درهم، حيث كانت لديهن رغبة ببيعها لأحد محلات المجوهرات، إلا أنهن لا يملكن أية أوراق ثبوتية أو فواتير تثبت ملكيتهن للمصوغات الذهبية، وبالاستدلالات الجنائية اعترفت السيدتين وهن خادمتين، بقيامهن بعملية السرقة بشكل تدريجي دون أن تُلاحظ ربة البيت.

من جانبه قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري العقيد محمد أهلي، لدى تواصلنا مع ربة البيت الهندية لإبلاغها بما حدث، عبرت عن امتنانها وشكرها للقيادة العامة العامة لشرطة دبي، من خلال إرسال رسالة شكر عبر برنامج قيادات شرطة دبي في خدمتكم، معربة عن فخرها واعتزازها بالعيش والاستقرار في إمارة دبي، وشعورها بالأمن والأمان والسعادة.

ونصح العقيد محمد أهلي، ربات البيوت، بتكثيف الرقابة على الخادمات وتحديد مسؤولياتهن وحدود عملهن في المنزل، إلى جانب الحكمة بالتعامل معهن، موضحاً أن بعض الخدم يستغلون الثقة الممنوحة إليهم من قبل أفراد الأسرة، للقيام بأعمال إجرامية تتفاوت حدتها وخطورتها.