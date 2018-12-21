5 بدائل للرياضة تحافظ على الصحة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعد الرياضة عاملا مهما وضروريا للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية، ويعزي موقع "WebMD" عدم استمرار البعض في تنفيذ خطته لممارسة الرياضة إلى أنهم ربما لا يحبون ممارسة الرياضة بطريقة تقليدية، وفي ما يلي مجموعة من النشاطات التي تساعد في الحفاظ على الصحة دون ممارسة الرياضة.

1 - ألعاب إلكترونية

يمكن ممارسة المبارزة والملاكمة والرقص ولعب التنس وكرة السلة والرياضات الأخرى بنظام المحاكاة الافتراضية في الألعاب الإلكترونية. وكشفت دراسة علمية أن الأشخاص الذين قاموا بممارسة المشي أو العدو أو أي رياضة أخرى خلال لعبة أدوار افتراضية، بذلوا جهدا أكثر مما لو قضوا نفس القدر من الوقت فوق مشاية كهربائية. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية تساعد، في وقت لاحق، على ممارسة التمارين الرياضية التقليدية.



2- الأعمال المنزلية

كغسيل السيارة بل وتلميع طلائها بالشمع، أو تنظيف الأرضيات في المنزل، وستساعد تلك الأنشطة على تحسين الحالة البدنية، كما أن الجلوس إلى مقود سيارة نظيفة لامعة أو منزل نظيف يساعد في تحسين الحالة المزاحية بشكل عام.

3- العناية بالحديقة

قد لا يعتبره البعض الأمر ممارسة لتمرينات رياضية، ولكن إذا مارس الحفر أو الانحناء أو الالتفاف حول حديقة المنزل لمدة 30 دقيقة أو نحو ذلك، فسيحصلون على تمرين لائق، وحالة معنوية مرتفعة. ولا يستلزم الأمر أن امتلاك حديقة خاصة بالمنزل، إذ يمكن التطوع للمساعدة في إحدى حدائق الحي السكني أو النادي الاجتماعي.

4- الرقص

إن ممارسة الرقص تساعد على ممارسة نشاط رياضي مناسب وتسهم في زيادة التفاعل الاجتماعي، وهي أمر ممتع على المستوى الشخصي أيضا. وتؤدي ممارسة الرقص إلى تنمية العضلات وتقوية القلب والرئتين.

5- المشي

لا يشترط ممارسة رياضة المشي بشكل خاص ومتعمد، ولكن يمكن ترك السيارة في نهاية مواقف الانتظار عند الذهاب لشراء الاحتياجات المنزلية من المتجر. ويمكن التحرك في المكتب إلى الزملاء في العمل لإخبارهم بشيء شخصي، بدلاً من إرسال بريد إلكتروني أو رسالة على تطبيق واتسآب. وعند إخراج المهملات أو استلام البريد يمكن الاستمرار في السير والتجول وليس مجرد أداء المهمة والعودة سريعا.