معاقبة رجل بمشاهدة فيلم سينمائي عاماً كاملاً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حكمت محكمة اميركية على رجل بمشاهدة فيلم "بامبي" من إنتاج شركة ديزني "على الأقل مرة في الشهر لمدة عام كامل خلال فترة سجنه لمدة سنة، بعد أن تم القبض عليه بتهمة صيد الغزلات بشكل غير قانوني.

وقد أُمر ديفيد بيري، البالغ من العمر 29 عاماً، من بروكلين بولاية ميسوري ، بمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة، لانتهاك العديد من قوانين الصيد بما في ذلك الصيد خارج الموسم، باستخدام أسلحة محظورة، للحصول على رأسها فقط.

وتحكي قصة الفيلم الكلاسيكي من انتاج عام 1942، قصة غزالة تذبح على يد صياد جائر من أجل رأسها، وتترك خلفها غزالا رضيعا "بامبي" ليتدبر أموره بنفسه.