هل تعرف المكون السري للسلطة؟

المصدر: برلين - د ب أ

لا يتمتع الخس الأبيض بنكهته الخاصة فحسب ولكن أيضا لديه القدرة على التطبع بنكهات أخرى وإضافة قوام لأغلب الأطباق، على سبيل المثال مخلل الملفوف وفي اليخنة باللحم.

ولكن الأقل شهرة هو أن هذه السمة تتوفر أيضا في الخس في شكله الخام، بحسب المركز الألماني للتغذية. قم بتقطيع الأوراق إلى شرائح رفيعة وامزجها مع التفاح والمانجو والفلفل الحلو والجزر لإعداد سلطة مقرمشة. وتجعلها الجبن البرمزيان أو اللحم المقدد مشبعة قليلا. ويمكن إضافة صلصة الزبادي مع عصير الليمون.

لا يحتاج الخس الأبيض للغسيل، فقط قم بإزالة الأوراق الخارجية ثم اقطع رأسه إلى أربعة وأزل الجذع. ويمكن تغطية الجزء المتبقي ببلاستيك شفاف أو بالفويل وتخزينه في المجمد. وعند شراء الخس الأبيض ابحث عن الخس ذي الرأس المغلقة والمتماسكة والمقرمشة، وابتعد عن الخس ذي البقع الداكنة. الأوراق الطازجة تحدث "صريرا" عند حكها ببعضها. ويمكن تخزين قطعة الخس الأبيض الكاملة في مكان بارد وجاف، لأسبوعين.

والخس الأبيض غني بالمغذيات مثل فيتامين ألف وحمض الفوليك وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. وطهي الخس الأبيض يجعله يفرز فيتامين سي.