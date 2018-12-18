مكنسة مستعملة والجوارب.. مشاهير يتحدثون عن أفضل وأسوأ هدايا عيد الميلاد

المصدر: لندن - رويترز

فيما يستعد المتسوقون لموسم الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام، تحدث عدد من النجوم عن هداياهم المفضلة للأعياد وأيضا عن أسوأ هدايا تلقوها. وتنوعت الإجابات من اللعب الجذابة وحتى مكنسة كهربائية مستعملة.

وقال المخرج والممثل برادلي كوبر إنه يتذكر بالكثير من الإعجاب أفضل هدية لعيد الميلاد حصل عليها وهو في الثامنة من عمره وقد كانت عصا قائد فرقة موسيقية.

وقالت الممثلة الأيرلندية سيرشا رونان إن الهدايا المتعلقة بهاري بوتر التي تلقتها وهي طفلة "كانت على الأرجح أفضل سنوات في حياتي". وقام كوبر مؤخرا ببطولة فيلم "مولد نجم" (ستار إز بورن) فيما تقوم رونان ببطولة "ماري ملكة الاسكتلنديين" (ماري كوين أوف سكوتس).

واختار الممثل البريطاني جو ألوين سيارة لعبة كبيرة الحجم كأفضل هدية فيما تصدرت لعبة (أسترو وورز) الإلكترونية في الثمانينيات قائمة الممثل الاسكتلندي ديفيد تينانت وقال "أهدتني زوجتي واحدة العام الماضي... كانت قديمة جدا لكنها كانت لحظة مؤثرة جدا".

أما عن الهدايا الفظيعة فيتذكر الممثل الأميريكي أليساندرو نيفولا أن والده أهداه في مرة من المرات مكنسة كهربائية مستعملة وقال "أعتقد أنه كان يحاول أن يبعث لي من خلالها برسالة".

تلخص الممثلة الأميركية ليزلي مان رؤيتها للهدايا غير المرغوبة وتقول "زوجي يحب أن يقدم لي هدايا مثل رحلات يود هو الذهاب فيها... سيكون هذا مثالا على هدية سيئة".

أما الممثلة البريطانية إميلي بلانت نجمة فيلم "عودة ماري بوبينز"(ماري بوبينز ريتيرنز) فتحكي أن جدتها اعتادت أن تعيد تقديم الهدايا لها.

وقالت "كانت تهديني الشال الذي اشتريته بحب لها... جعلني الأمر أضحك دائما".

والأغرب أن من تشاركها في بطولة الفيلم الممثلة الانجليزية إميلي مورتيمير تلقت مرة صينية لمكعبات الثلج ملفوفة بورق الجرائد.

ومثل الكثيرين فإن الهدية النموذجية المعروفة وهي الجوارب وجدت طريقها أيضا إلى أسفل شجرة عيد الميلاد لدى المشاهير.

وقال الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا "أعتقد أن أسوأ هدية دائما أحصل عليها هي الجوارب... أستطيع أن أشتري لنفسي الجوارب يا والديّ".

النجم ستيف كاريل يقول إنه تلقى في مرة من المرات جوارب بابا نويل.

وقال "تلك الهدايا.. مثل هدية العمة التي رأتك ثلاث مرات وترسلها إليك دون أن تعلم ما تحب وما تكره، أو فقط تشتري لك شيئا من محطة الوقود في طريقها إليك، هذا النوع من الهدايا... لكن أتعلم؟ عليك أن تقدر الهدية أيا كانت لأنها تقدم إليك من باب الحب".