زيارة أول رئيس عربي لسورية منذ بدء الأزمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى العاصمة السورية دمشق أمس، في أول زيارة لرئيس عربي إلى سورية منذ بدء الصراع السوري بحسب وسائل إعلام سورية رسمية.

وأظهرت صور رسمية الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله للبشير في المطار، وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن الرئيسين أجريا محادثات في قصر الرئاسة تناولت أحدث التطورات في المنطقة وفي سورية وفقا لما جاء في وكالة "رويترز".

وأكد الرئيسان خلال اللقاء أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي، تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار الرئيسان الأسد والبشير إلى أن ما يحصل في المنطقة وخاصة في الدول العربية يؤكد ضرورة استثمار كل الطاقات والجهود من أجل خدمة القضايا العربية.