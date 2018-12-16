للمرة الثانية خلال اسبوع .. وفاة طفل روسي داخل غسالة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة هي الثانية بروسيا خلال اسبوع لقي طفل روسي، في الثالثة من عمره، مصرعه بعد أن عَلِقَ بغسالة الملابس .

وكان والدا الطفل قد استيقظا صباحاً من نومهما ليجدا فلذة كبدهما قد اختفى من سريره، وبعد بحث وجدا جثته داخل الغسالة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان الحادثة وقعت في مدينة جوبكينسكي بمقاطعة أوكروغ يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.

وكان الأخ الأكبر قد أيقظ شقيقه الصغير من نومه صباحا ليلعبا سوية، حيث قام بمساعدته ا على الاختباء داخل الغسالة ، وغلق عليه الباب مما ادى الى موته "اختناقاً" وفقاً لتحقيقات الشرطة المبدئية.

يذكر أن هذه هي ثاني حادثة من نوعها تقع في روسيا في غضون عشرة أيام، ففي الأسبوع الماضي تُوفي طفل في التاسعة من عمره في منطقة كامتشاتكا بعد أن عَلِقَ بداخل الغسالة عندما كان في المنزل بمفرده بعد عودته من المدرسة.