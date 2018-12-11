تعرف إلى ..ماسأة بطلة ملاكمة روسية توفيت بسبب "آيفون"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت بطلة رياضية روسية، إثر تعرضها للصعق بالكهرباء بعدما سقط هاتفها الذي كان موصولاً بشاحنه، في الماء، أثناء استحمامها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بطلة الفنون العسكرية الروسية (15 عاماً) إيرينا ريبنيكوفا، توفيت في حادث مأساوي السبت الماضي .

وأصدر الاتحاد الرياضي بيانًا قال فيه: لقد تسبب حادث مأساوي في وفاة بطلتنا وصديقتنا وزميلتنا وتلميذتنا "إيرينا".

وقال أقارب "إيرينا" إن هاتف "آيفون" الخاص بها سقط أثناء استحمامها، بعدما أوصلته بالشاحن، وذلك في منزلها في مدينة "براتسك" بإقليم سيبيريا، وعثروا على الفتاة ميتة في الحمام.

وكانت الرياضية الراحلة اختيرت لتمثل منتخب بلادها في إحدى بطولات نوع من الملاكمة، وفازت بالبطولة الروسية منذ شهرين.