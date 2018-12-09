تعرف إلى... احتفالية "إعمار " في" داون تاون" لمدة 22 أسبوعاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلقت مجموعة «إعمار العقارية» حملة MyDowntownDubai# بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح "وسط مدينة دبي"، التي تعدّ من أكثر وجهات العالم استقطاباً للزوار بفضل معالمها البارزة، مثل برج خليفة، ودبي مول، ونافورة دبي، ودبي أوبرا، وغيرها الكثير. وتتضمن الحملة برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية التي تستمر لمدة 22 أسبوعاً.

وخلال الحملة، تستضيف الأماكن الحيوية في «وسط مدينة دبي» باقة من الفعاليات المميزة الخاصة بهذه المناسبة، بما في ذلك الأسواق المحلية، ومتنزهات المأكولات، بالإضافة إلى العديد من خيارات الترفيه، والأعمال الفنية التركيبية، بحيث يحظى زوار الوجهة بذكريات لا تُنسى من المغامرات والاستكشافات الجديدة والتجارب الثقافية والفنية المتنوعة.

وسيشكل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» مركز أنشطة وفعاليات الحملة، حيث سيرحب بالزوار لمشاركة قصصهم مع «وسط مدينة دبي»، واستكشاف العروض المشوقة التي تحتضنها.

حلّة احتفالية

تزدان منطقة «وسط مدينة دبي» بديكورات احتفالية وأضواء جميلة تبعث الدفء في المكان، لتكون بذلك من أبهى الوجهات التي قد يقصدها الزوار هذا الموسم. في حين يتكلل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، على امتداده، بصفوف من النجوم البراقة والشرائط والحمامات. علاوةً على ذلك، تزدان الوجهة بستة مجسمات ذهبية بعلو أربعة أمتار لحيوان الظبي، وسبعة مجسمات ذهبية عملاقة أخرى لغزلان، وتتلألأ جميعها بإضاءة ساحرة. وتزدان الأضواء الاحتفالية بأشرطة ونجوم عملاقة تجعل من «وسط مدينة دبي» مكاناً رائعاً للتجول في الأجواء الباردة، مع إمكانية التمتع بخيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات اللذيذة.

الحديقة الثلجية

تفتتح «وسط مدينة دبي» حديقتها الشتوية برعاية «تراكرز الإمارات» ضمن «برج بلازا» الذي يقع مقابل «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، لتضفي المزيد من المرح على الأجواء الاحتفالية التي يتميز بها شهر ديسمبر. وتغطي الثلوج الحقيقية الحديقة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الموسمية، مثل التزلج على الثلج باستخدام الإطارات، ومساحة مخصصة للقتال بالكرات الثلجية ولعبة الكيرلنج، فضلاً عن إتاحة فرصة للزوار للجلوس بداخل كرة زجاج ثلجية عملاقة.

وتستضيف الحديقة الثلجية باقة من الألعاب العائلية، بالإضافة إلى أكشاك الأطعمة الموسمية التي ستضفي أجواءً جميلة تنسجم مع موسم الاحتفالات. وتفتح الحديقة أبوابها حتى 25 ديسمبر، مع دخول مجاني لجميع أفراد العائلة، وذلك من الساعة 5 عصراً وحتى 10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ومن الساعة 5 عصراً حتى 11 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتشكل الحديقة وجهة مميزة لتجربة الأنشطة الثلجية في الهواء الطلق، مع إطلالة خلابة على برج خليفة ونافورة دبي. ويمكن شراء التذاكر ضمن الحديقة، علماً أن أنشطتها تُقدم على أساس الدفع مقابل اللعب.

أسواق موسمية احتفالية

يحتضن «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» في «وسط مدينة دبي» سوقاً موسمية في الهواء الطلق طوال عطلات نهاية الأسبوع حتى شهر أبريل 2019، حيث ستقام الفعالية بمعدل مرتين كل شهر. وستتنوع معروضات السوق باختلاف المواسم.

ويأخذ السوق طابعاً احتفالياً يتمثل في المعروضات اليدوية وهدايا الأعياد، بالإضافة إلى الأكشاك المؤقتة لبيع المأكولات والمشروبات والدمى والمنتجات الموسمية. وستُقام الأسواق الموسمية المقبلة خلال هذا الشهر في 14 و15 ديسمبر و21 و22 ديسمبر، وستتضمن أيضاً أكشاكاً تمتد على طول شوارع «وسط مدينة دبي»، وتعرض مصنوعات حرفية، وسلعاً عالمية، ومنتجات أصلية.

سينما الهواء الطلق في «داون تاون إيتس»

ندعوكم للاستمتاع بمشاهدة مجموعة من أروع الأفلام الاحتفالية التي ستعرض لأول مرة على شاشة سينما الهواء الطلق في «داون تاون إيتس»، وهي متنزه عصري مصنوع من الصناديق المكدسة، ويقدم أربعة خيارات من منافذ المأكولات الشهية، بالإضافة إلى باقة من الأنشطة الترفيهية الممتعة. كما أنه يتيح خيارات عدة من المقاعد المريحة للاسترخاء والاستمتاع بصحبة أفراد العائلة بأحد عروضنا المميزة والمختارة من مجموعة أفلامنا المخصصة لموسم الأعياد. ولاشك أنه ما من طريقة أجمل لقضاء إحدى أمسيات ديسمبر، من مشاهدة فيلم شيق تحت أضواء النجوم بصحبة العائلة والأصدقاء. تابعوا صفحة «داون تاون إيتس» على «فيس بوك» Downtown Eats Facebook page لاستكشاف المزيد ومعرفة مواعيد عروض الأفلام.

الأنشطة الترفيهية والفنية والفعاليات الثقافية

بالإضافة إلى أيام التسوق ومجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، تستضيف «وسط مدينة دبي» أعمالاً فنية رائعة لفنانين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك «أجنحة المكسيك» للنحات المكسيكي الشهير خورخي مارين؛ و«وايلد كونغ» للفنان الفرنسي ريتشارد أورلينسكي؛ بالإضافة إلى منحوتة الفنان المعروف ريتشارد هدسون «أحبني»، التي تتخذ شكل قلب عملاق رائع مصنوع من الصلب الفضي العاكس، وتطل على «نافورة دبي» و«برج خليفة». وتأتي «أجنحة المكسيك» على شكل منحوتة تفاعلية تطالع الزوار عند مدخل «برج بلازا» في «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وخلفها «برج خليفة» بمنظره المهيب.

وستسود الفنون والأنشطة والفعاليات الترفيهية الحية «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» على مدى 22 أسبوعاً مع وصول أعمال فنية أخرى خلال الموسم. لاستكشاف المزيد؛ تابعوا #MyDowntownDubai، وصفحتنا على موقعي Instagram وFacebook ، والهاشتاغ #artemaar.

سهولة غير مسبوقة في استكشاف «وسط مدينة دبي»

لم يسبق لتجربة التنقل في «وسط مدينة دبي» أن كانت بهذه السهولة والمتعة قبل الإعلان عن الشراكة الجديدة بين «إعمار» وشركة Qwikly المتخصصة بأنظمة التنقل الصغرى. وبهدف تزويد جميع الضيوف بأنظمة تنقل صغرى مريحة للغاية، ستتاح للضيوف خدمة التنقل باستخدام دراجات السكوتر الكهربائية حتى أبريل 2019. ويمكن للزوار أن يجوبوا المنطقة ويستكشفوا كل ما توفره ضمن أنشطتها وفعالياتها الترفيهية والفنية، باستخدام دراجات السكوتر الكهربائية. وهي متاحة لجميع الزوار الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، إلى جانب أكثر من 50 دراجة سكوتر مزودة بمحرك بخاري صغير ومنتشرة في مختلف أرجاء المنطقة؛ ما يجعل تجربة التجوال فيها أسهل بكثير. ويمكن طلب هذه الخدمة من خلال تطبيق Qwikly، واستكشاف المزيد عبر الموقع الإلكتروني www.qwik.ly.

وسواء كنت تمشي أو تركض أو تركب هذه الدراجات، توفر «وسط مدينة دبي» مجموعة من الأعمال التركيبية الفنية والفعاليات والمتاجر والأنشطة لحمل الضيوف في رحلة شيقة عبر موسم حافل بالعروض الحماسية والتفاعلية المشوقة. كما أن الاستمتاع بعروض «وسط مدينة دبي» أصبح أسهل من ذي قبل مع توافر أكثر من 2000 موقف سيارات على طول شارع بوليفارد، من «برج بلازا» وصولاً إلى «أوبرا دبي». ولركن السيارات في «داون تاون إيتس»، يمكن إيجاد المساحات المخصصة لذلك في «دبي مول» و«سوق البحار» القريب.