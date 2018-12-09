رحيل أحد نجوم "باب الحارة"..أكرم التلاوي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي مساء ليل السبت، الفنان السوري أكرم التلاوي، عن عمر يناهز 63 عاما، وذلك بعد أجرى عملية القلب المفتوح.

وشارك الراحل في العديد من المسلسلات السورية، وكان له دور هام في مسلسل "باب الحارة"، حيث أدى شخصية أبو تيسير.

كما شارك في أعمال درامية أخرى مثل عمر الخيام، وعز الدين القسام عام 1981، وقمر بني هاشم عام 2009، وقلوب دافئة وأخوة التراب وتمر حنة وليالي الصالحية والخط الأحمر، وآخر أيام الحب وصدق وعده وزمن البرغوت وخان الدراويش وجنان نسوان.



وكان الفنان الراحل قد ولد التلاوي في دمشق عام 1955، وتخرج في كلية التربية، قسم علم النفس في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1985.